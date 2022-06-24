ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям

Центральный банк РФ не рекомендует банкам наращивать открытые валютные позиции (ОВП). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату», — сказано в заявлении ЦБ.

Открытые валютные позиции — это несовпадение требований (активов) и обязательств (пассивов) в иностранной валюте.

Кроме того, регулятор решил продлить послабления относительно отсутствия наказания за несоблюдение требований по лимитам открытых валютных позиций для банков, которые попали под санкции стран Запада, до января 2023 года.

Такая мера была принята, чтобы помочь поддержать финансовую устойчивость банков и помочь им адаптироваться к соблюдению регулятивных требований.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после 24 февраля этого года, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.