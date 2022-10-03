ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют к рублю

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют, сообщила пресс-служба регулятора.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», – уточнил ЦБ.

Порядок расчетов планируется изменить «в целях более точного отражения ситуации на рынках». Банк России уже подготовил соответствующий проект указания.

Решение ЦБ обусловлено рисками, связанными с потенциальной остановкой свободных биржевых торгов валютой на Мосбирже в прежнем формате, сообщают «Известия».

В настоящее время курс доллара, евро и юаня ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 мск. «Теперь при отсутствии таких данных курс валют будут устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. А если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк сможет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов. Если все три варианта окажутся невозможными, курс установят по значению предыдущего дня», – поясняет РИА Новости.

Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов.