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Экономика 17 марта 2023 14:32

ЦБ четвертый раз за год сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Банк России в четвертый раз за год сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Однако при усилении проинфляционных рисков она может повыситься, предупредили в пресс-службе регулятора.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», — констатируют в Банке России.

Вместе с тем в Центробанке уверены, что инфляция по итогам 2023 года по прогнозам составит около 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%.

При этом, согласно последним данным ЦБ, деловая и потребительская активность граждан России продолжает восстанавливаться.

#банк россии #экономика #инфляция
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