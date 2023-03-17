ЦБ четвертый раз за год сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», — констатируют в Банке России.

Вместе с тем в Центробанке уверены, что инфляция по итогам 2023 года по прогнозам составит около 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%.

При этом, согласно последним данным ЦБ, деловая и потребительская активность граждан России продолжает восстанавливаться.