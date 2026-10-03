ЦБ: пятитысячная банкнота может находиться в обращении более десяти лет

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Средний срок обращения банкноты номиналом 5 тыс. рублей превышает десять лет, однако продолжительность ее использования во многом зависит от частоты обращения. Об этом РИА Новости сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

В ЦБ пояснили, что скорость износа зависит прежде всего от интенсивности использования. По данным регулятора, пятитысячная купюра может обращаться более десяти лет.

При этом банкноты небольших номиналов чаще используются в расчетах, поэтому обычно изнашиваются быстрее. В частности, средний срок обращения сторублевой купюры составляет около трех лет.

По данным главного управления ЦБ по ЦФО, чаще всего на экспертизу платежеспособности направляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, за ними следуют купюры в 1 тыс. и 100 рублей.

Банкноты, состояние которых невозможно однозначно определить с помощью автоматической проверки, отправляют на дополнительный контроль. В ЦБ агентству пояснили, что после подтверждения категории их уничтожают отдельно на стационарной установке.

В регуляторе также уточнили, что годные банкноты вновь направляются в оборот, а ветхие изымаются и уничтожаются. Взамен Банк России выпускает в обращение новые банкноты, поддерживая необходимый объем и качество наличных денег.