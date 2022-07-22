ЦБ продлит ограничения по выдаче наличной валюты на сентябрь

В сентябре ограничение по выдаче наличной валюты для россиян продлят, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Центробанк не ожидает, что в будущем ситуация с поступлением наличной иностранной валюты улучшится, добавила Набиуллина.

Напомним, до 9 сентября ЦБ установил порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, предусматривающий снятие до $10 тысяч в наличной валюте, остальное – в рублях по курсу. В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тысяч, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.