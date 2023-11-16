ЦБ продлил послабления для банков, связанные со спецоперацией и санкциями

Центральный банк РФ решил не продлевать для финансовых организаций часть послаблений, которые перестают действовать в 2023 году. Вместе с тем продолжит действовать ряд послаблений, связанных со специальной военной операцией на Украине и санкциями против России. Это следует из сообщения пресс-службы регулятора.

«Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью. Меры выполнили свою защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками», — подчеркнули в ЦБ.

В частности, с наступлением 2024 года перестанут действовать послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и неприменение мер в случае нарушения норматива чистого стабильного фондирования, а также неприменение вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов для сделок по выкупу акций у нерезидентов, решивших продать российский бизнес.

Кроме того, нельзя будет учитывать прибыль в капитале при выкупе собственных еврооблигаций без их формального аннулирования, если сделка совершена после 31 декабря 2023 года. Окажется недоступна и отсрочка при формировании резервов по кредитам малому и среднему предпринимательству (МСП) и физическим лицам (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней).

Однако до 31 января 2025 года сохранит действие послабление по оценке рисков заемщиков — военнослужащих и членов их семей, а также МСП, учредителями которых являются военнослужащие.

Помимо этого, до конца 2024 года продолжит действовать рекомендация реструктурировать кредиты субъектов МСП из регионов, где введен средний уровень реагирования, для дополнительной финансовой поддержки бизнеса.

До конца 2024-го банки смогут не рассчитывать показатель долговой нагрузки по кредитам, предоставленным заемщикам, зарегистрированным в новых регионах.

ЦБ также позволил банкам не раскрывать данные, «чувствительные к санкционному риску»: о структуре собственности, о членах органов управления и иных должностных лицах, о существенных условиях реорганизации.

Сможет остаться закрытой и часть сведений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, реорганизуемой в форме слияния.

«Аналогичное решение планируется и в отношении некредитных финансовых организаций <…>, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке <…>», — уточнили в Банке России.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.