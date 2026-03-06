ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года

Банк России принял решение сохранить действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 сентября 2026 года. Об этом сообщил регулятор, передаёт РИА Новости.

Как пояснили в ЦБ, граждане, чьи валютные счета или вклады были открыты до 9 марта 2022 года, по-прежнему могут снять средства в пределах остатка на указанную дату, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Лимит действует независимо от валюты вклада, при условии что ранее эта возможность не использовалась.