ЦБ про заморозку вкладов: Подобный шаг подорвёт основы банковской системы

В ЦБ заявили, что идея заморозить вклады россиян является абсурдной, так как такие действия подорвут основы банковской системы.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвёт основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — ответил регулятор на соответствующий вопрос.

В ЦБ добавили, что банки привлекают свободные средства населения и компаний, так как только благодаря этому они могут выдавать кредиты заемщикам.

«Если „заморозить“ вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», — отметил регулятор, подчеркнув, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим.

Также Центробанк опроверг «теорию» о том, что регулятор может использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки.

«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге — на инфляцию. Логика здесь такая. При высоких ставках людям выгодно заработать на вкладах, а брать кредит невыгодно, поэтому они на время откладывают привлечение кредитов и крупные покупки, а свободные средства размещают на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах. В результате спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется», — объяснили в Центральном банке.

Представители ЦБ подчеркнули, что в случае «заморозки» вкладов граждане надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. И вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. Как следствие: из-за роста спроса на эти товары вырастут и цены на них, а ключевая ставка перестанет работать, и ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.