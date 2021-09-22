ЦБ выступил за дополнительные проверки пополнения карт через банкоматы

Банк России настоятельно рекомендовал отделениям российских банков уделять особое внимание операциям по пополнению карт через банкоматы и терминалы с возможностью приема наличных, так как этот метод часто используется аферистами для обмана россиян.

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы, в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — ответили в Центробанке на запрос РБК.

По данным Банка России, во второй половине 2021 года кражи с банковских счетов уже превысили 3 млрд рублей. Кредитным организациям удалось вернуть лишь 7,4% украденных у граждан средств.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что банкам удается вернуть лишь малую часть средств, так как мошенники очень быстро выводят украденные деньги, а клиенты часто обращаются с просьбой о помощи только спустя определенное время.