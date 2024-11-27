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ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке
С 28 ноября Банк России временно останавливает покупку валюты на внутреннем валютном рынке. Ожидается, что решение будет действовать до конца года, говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что меры приняты в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов РФ, которые связаны с реализацией бюджетного правила, для снижения волатильности финансовых рынков. Решение об отмене ограничения примут на основании ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки, отмечается в сообщении, будут осуществлены в следующем году.
«При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,4 млрд рублей в день», — говорится в тексте.
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