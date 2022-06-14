ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с обменом кешбэка на рубли

Центральный банк РФ выявил новую схему мошенничества по обмену накопленного кешбэка и бонусных баллов на рубли. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. После этого они запрашивают у человека банковские данные и СМС-код для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу.

«Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — предупреждает ЦБ.

В регуляторе напомнили, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные и трехзначный код с оборотной стороны карты.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — рекомендует Центробанк.