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ЦБ РФ предупредил о схеме мошенничества, связанной с новой купюрой в 5 тысяч рублей
Россиян предупредили о мошенниках, которые разводят граждан при помощи обновленных купюр номиналом в 5 тыс. рублей.
Как сообщили в Центробанке РФ, аферисты звонят людям и сообщают, что им нужно проверить подлинность новых купюр. Для проверки «сотрудники» просят жертв установить на телефоне специальное приложение — «Банкноты Банка России».
«Так действительно называется официальное приложение Банка России. Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную», - подчеркнули в кредитной организации.
Как только человек скачал приложение, злоумышленники получают удаленный доступ к телефону и банковским счетам гражданина. Результат – все средства похищены.
В Центробанке подчеркнули, что приложение «Банкноты Банка России» действительно существует — оно доступно на официальном сайте Банка России. Однако оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка РФ — где именно они расположены и как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет.
Еще один мошеннический способ: аферисты, представляясь сотрудниками социальных служб, ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на «новые». Однако на самом деле злоумышленники просто забирают настоящие деньги, а взамен всовывают фальшивые денежные средства.
«На самом деле, обновленные банкноты — это 100 и 5 тыс. рублей — постепенно поступают в оборот. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении», — акцентировали внимание граждан в Центробанке.
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