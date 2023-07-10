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ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с «личными приемами» в Банке России
В России распространилась новая схема мошенничества. Злоумышленники, притворяясь сотрудниками ЦБ, приглашают граждан на «личный прием в Центробанк», говорится в телеграм-канале регулятора.
Подобные письма приходят на электронную почту пользователя. В них указаны имя и отчество гражданина, а также приглашение на личный прием с указанием действительного адреса отделения в регионе. В качестве отправителя с помощью подмены электронного адреса указывается cbr.ru.
После отправки письма злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и пытаются выведать у него данные банковской карты и СМС-код либо уговаривают совершить денежный перевод.
«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Если нужно уточнить информацию, позвоните в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300)», — объясняют в регуляторе.
В ЦБ подчеркнули, что Банк России не приглашает граждан на прием по своей инициативе, его сотрудники не станут звонить им и отправлять копии документов, требовать персональные данные либо данные банковских карт.
«Мошенники часто представляются сотрудниками Банка России. Поэтому будьте бдительны», — напомнили в пресс-службе.
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