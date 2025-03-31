ЦБ предупредил о мошенниках, которые предлагают закрыть «международный счет»

Аферисты стали под видом сотрудников Центробанка предлагать закрыть «международный счет». О такой мошеннической схеме предупредили граждан в пресс-службе ЦБ РФ, напомнив, что настоящие сотрудники регулятора никогда не звонят людям и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.

Согласно описанной схеме, от злоумышленников приходит электронное письмо, где есть логотип ЦБ. Также в письме указаны фамилия, имя и отчество человека. В сообщении пишут, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Аферисты требуют закрыть «международный счет» с крупной суммой денег и предлагают вывести их с сохранением процентного дохода.

По словам мошенников, чтобы «обезопасить» себя, гражданин должен задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег. За всеми подробностями обманщики призывают обращаться в ответном письме или через мессенджеры. В некоторых письмах они даже добавляют фишинговую ссылку на сайт, где предлагают ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета.

Мошенники запугивают граждан штрафами, арестом имущества или взысканием с зарплаты в случае отказа закрыть счет, предупредили в ЦБ.

В пресс-службе регулятора призвали россиян к бдительности. Не надо отвечать на подобные письма, не нужно переходить по ссылкам в сообщении, не раскрывайте личную и финансовую информацию незнакомым лицам, призывают в Центробанке.