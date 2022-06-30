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Общество
30 июня 2022  11:34
Егор Никитин

ЦБ представил обновленный дизайн 100-рублевой банкноты

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В Москве состоялась презентация обновленной банкноты 100 рублей, которая получила полностью новый дизайн в стиле банкнот 200 рублей и 2000 рублей. Презентовал новую купюру, которая вводится в обращение с сегодняшнего дня, заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Он отметил, что защита одной из самых ходовых банкнот номиналом 100 рублей не проводилась уже 18 лет – в последний раз изменения в нее вносились в 2004 году. 

«Банкноты нужно обновлять, чтобы улучшать их защитный комплекс и делать дизайн более современным», – пояснил Белов.

фото: скриншот официальной трансляции ЦБ

 

Фото: скриншот с официальной трансляции ЦБ

 

Белов подчеркнул – новая банкнота станет продолжением серии 200 рублей и 2000 рублей, которые были представлены в 2017 году. Цветовая гамма новой «сторублевки» осталась прежней – красно-коричневой. В центре сюжета – фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, на обратной — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Для дополнительной защиты купюры покрыты лаком. Кроме того, на них размещен QR-код, который ведет на сайт ЦБ.

Сергей Белов также напомнил, что с введением новых 100-рублевок банкноты старого образца продолжат хождение без ограничений. Новые купюры будут заменять старые по мере их естественного износа. 

«В заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование (банкоматы и т.д.) будет адаптировано», – резюмировал Сергей Белов.
 

#центробанк РФ #новые банкноты
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