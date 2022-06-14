ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Центральный банк РФ разработал новый механизм борьбы с мошенниками, которые оформляют кредит или заем на человека. Для этого предлагается ввести возможность наложения специального запрета в кредитной истории. Это позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины и пароли, говорится в сообщении регулятора.

Предполагается, что ограничения могут отличаться по виду кредитора, способу обращения и распространяться на все или отдельные виды кредитов и займов. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. Если, несмотря на них, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга.

Устанавливать и снимать такие ограничения можно будет сколько угодно раз по желанию человека, обратившись в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт госуслуг), банк или микрофинансовую организацию.

Пока ЦБ направил необходимые для введения механизма законодательные предложения на межведомственное согласование.