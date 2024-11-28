ЦБ предложил изобразить три объекта Казани на новой купюре в 1000 рублей

Центробанк России показал 25 новых вариантов для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в 1000 рублей. Среди них есть 3 объекта из Казани, а именно главный корпус КФУ, центр семьи «Казан» и Дворец земледельцев, пишет РБК.

Также регулятор предложил «нарисовать» на купюре и другие объекты. Из предложений: здание Вятского художественного музея (город Киров), усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» (Пензенская область), музей-усадьба П. И. Чайковского (Удмуртия), дом-памятник И. А. Гончарову (Ульяновск), Жигулевская ГЭС на Волге (Самарская область), саратовский аэропорт Гагарин, музей ИЗО имени С. Д. Эрьзи (Саранск), музей народного творчества (Пенза), музейно-выставочный центр «Самара космическая».

Также было предложено изобразить на банкноте памятник Салавату Юлаеву (Уфа), Монумент Матери-покровительнице (Чебоксары), Монумент Славы (Самара), музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», оренбургский музей истории, музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина (Саратовская область), старинную парусную волжскую баржу, пермский краеведческий музей и президентский мост через Волгу в Ульяновске.

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, прошлая «картинка» с видами Казанского кремля вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В связи с этим варианты изображений решили пересмотреть.

Она подчеркнула, что символы, изображенные на купюре, не должны порождать споры, а наоборот – объединять людей.

Причем, по словам Набиуллиной, в ЦБ решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов.