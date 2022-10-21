Банк России: Жители Приволжья начали откладывать крупные покупки

Потребительская активность в регионах Приволжья к концу сентября сократилась, говорится в ежемесячном бюллетене ЦБ России о региональной экономике.

Поведение покупателей стало более осторожным, а ожидания ретейлеров – более сдержанными. Хотя еще в августе розничный товарооборот активно увеличивался, в том числе за счет роста продаж автомобилей отечественных производителей и отдельных азиатских марок, уже в сентябре, по оперативным данным, потребительские расходы показали негативную динамику. А ожидания ретейлеров в отношении спроса, по результатам опросов, также ухудшились – и это после нескольких месяцев роста.

Аналитики Банка России отмечают, что к концу сентября «в связи с увеличением неопределенности потребители снова начали откладывать крупные покупки (например, электроники и бытовой техники, стройматериалов и мебели)». А представители торговых центров «отметили возобновившийся отток клиентов и уменьшение спроса на одежду и обувь». Сокращение трат населения на развлечения, спорт, посещение кафе и ресторанов ударило по сфере услуг, хотя «в некоторых регионах бизнес считает это кратковременным явлением».

В туристической отрасли отмечались разнонаправленные тенденции: отказ части клиентов от запланированных туров по стране и всплеск спроса на зарубежные поездки.