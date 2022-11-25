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Экономика
25 ноября 2022  10:34
Александр Попов

ЦБ: Компании сообщают об улучшении делового климата в России в ноябре

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По оценкам компаний, деловой климат в России в ноябре улучшился. Такие данные приводит Банк России в ноябрьском мониторинге предприятий со ссылкой на итоги очередного опроса бизнеса (1-18 ноября). Индикатор бизнес-климата (ИБК) вырос до 0,9 пункта после падения до -1,2 пункта в октябре.

Основной вклад в повышение индикатора внесло улучшение краткосрочных ожиданий предприятий большинства отраслей экономики. «Несмотря на сохраняющиеся в ряде отраслей нехватку квалифицированных работников и высокую экономическую неопределенность, в ноябре многие компании более оптимистично, чем в октябре оценивали краткосрочные перспективы изменения производства и спроса. Наиболее заметно ожидания улучшились по предприятиям розничной торговли и сферы услуг», – отмечают аналитики ЦБ. На улучшении оценок текущего бизнес-климата, уверены в Банке России, отразилась и адаптация компаний к последствиям частичной мобилизации.

Заметно вырос оптимизм в отношении спроса у предприятий оптовой и розничной торговли, а также сферы услуг (за исключением торговли автотранспортными средствами «на фоне сдержанной потребительской активности»). Самые негативные оценки были характерны для строительных компаний «из-за заметного охлаждения спроса в сегменте жилищного строительства».

Что касается оценок производства, то в промышленности в целом продолжилось ухудшение оценок. Негативная динамика сохраняется в добывающих и обрабатывающих производствах, особенно по промежуточным товарам (металлам, древесине, бумаге, коксу и нефтепродуктам), «под влиянием действия экспортных ограничений в условиях санкций». При этом ухудшение ожиданий в добыче полезных ископаемых произошло «на фоне анонсированного дальнейшего ужесточения ограничений на внешних рынках».

По данным Банка России, в ноябре ускорился рост отпускных цен после шести месяцев его замедления. Более заметное повышение текущих цен произошло среди предприятий транспортного комплекса, промышленного производства, оптовой торговли и торговли автотранспортными средствами. При этом в сельском хозяйстве четвертый месяц подряд продолжается снижение цен (оценки предприятий обновили минимумы за последние пять лет). В целом ценовые ожидания компаний в ноябре продолжали расти, подобная динамика была характерна практически для всех отраслей (за исключением торговли автотранспортными средствами), «и связана в основном с восстановлением спроса после его спада на фоне объявления частичной мобилизации».

А в секторе энергетики – ценовые ожидания исторических максимумов в связи с индексацией тарифов с 1 декабря текущего года. К тому же увеличение издержек было менее интенсивным, чем в октябре. 

Условия кредитования предприятий третий месяц подряд ужесточались как в целом по экономике, так и в большинстве ее отраслей. Банки перестали снижать ставки по кредитам бизнесу и начали предъявлять повышенные неценовые требования к корпоративным заемщикам, особенно в части залога. Основной фактор – сохраняющаяся неопределенность в экономике. По этой причине «отдельные предприятия предпочитали не наращивать долговую нагрузку, были зафиксированы случаи отказа от кредита по ранее одобренным заявкам», отметили в ЦБ. При этом в строительстве и сфере услуг оценки условий кредитования оставались наиболее негативными. Поддержку кредитной активности продолжили оказывать государственные программы льготного кредитования. При этом отмечались случаи, когда фактические ставки по льготным кредитам существенно превышали заявленные.

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