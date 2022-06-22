ЦБ планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания автозапчастей

Центробанк РФ намерен изменить тарифы ОСАГО, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста цен на запчасти. Коридор базового тарифа предлагается расширить на 26%, говорится в сообщении регулятора.

Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

Изменение тарифов необходимо, так как самые «бьющиеся» при авариях детали по данным Российского союза автостраховщиков подорожали в среднем на 28,7%. Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, поясняет ЦБ.

Ранее Банк России уже расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации тарифа. Это позволило каждому водителю платить за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска.

На сайте регулятора проводится общественное обсуждение по новым тарифам, выразить свое мнение можно до 28 июня.