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ЦБ: Отношение внешнего долга к ВВП РФ достигло самых низких показателей за 33 года
По итогам I квартала 2023 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России упал до минимального за всю ее новейшую историю уровня в 15%. Об этом сообщает РИА Новости, которое изучило данные Центрального банка РФ.
Вместе с тем уже по итогам прошлого, 2022 года объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП сократился до 16,6%, что было наименьшим результатом как минимум с 1993-го. Впрочем, уже в I квартале текущего года показатель продолжил снижаться, уменьшившись до 15,45%.
На конец марта 2023 года внешний долг России (как государственный, так и корпоративный) равнялся 354,8 млрд долларов, или примерно 27,35 трлн рублей.
При этом максимальный за 33 года в новейшей истории России уровень внешнего долга к ВВП был зафиксирован в 1999 году — тогда он достиг 91%.
На прошлой неделе Банк России рассказал, что внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 347,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 33 млрд долларов, или на 8,7%. Соответственно, текущий уровень долга оказался минимальным с конца 2006 года.
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