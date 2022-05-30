ЦБ ограничил торги на бирже с заблокированными международными компаниями

Центральный банк ограничил торги иностранными акциями, которые заблокированы международными депозитариями. Исключение составляют только компании, которые ведут свой основной бизнес в РФ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ЦБ.

Отмечается, что решение Центробанка призвано защитить права и интересы инвесторов и минимизировать риски для них.

По информации регулятора, сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Так как в ее системе такие активы не маркируются, они будут поделены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях.

При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним должны возобновиться в прежнем режиме по мере снятия ограничений, надеются в ЦБ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.