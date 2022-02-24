ЦБ оценил уровень ликвидности российских банков как достаточный

Уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным, сообщила пресс-служба Банка России.

В рамках механизма «тонкой настройки» Банк России проведет 25 февраля аукцион репо на 2 трлн рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 28 февраля.

Аукцион будет проведен «для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки».

ЦБ продолжит следить за ситуацией с ликвидностью российского банковского сектора. С учетом этого Банк России будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.