ЦБ объяснил, почему нельзя просто напечатать и раздать деньги населению

Массовая раздача денег не сделает население богаче. Напротив, это приведет к росту цен и, соответственно, ускорит инфляцию. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России в ответ на вопросы пользователей.

«Эта логика может работать только в отношении конкретного человека. Скажем, если вам дать 1000 рублей, то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров», — объяснили в пресс-службе регулятора.

При этом если такая раздача станет массовой, то приведет к росту платежеспособного спроса на фоне прежнего объема предлагаемых товаров. В связи с этим продавцы неизбежно поднимут цену на товар, ведь люди смогут приобрести его и по новой цене.

«Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — подытожили в ЦБ.

Не будет успешной и обратное: если «просто взять и снизить цены». В таком случае потенциальные покупатели буду ожидать еще большей просадки цен. И в результате производители откажутся от товара из-за отсутствия выгоды.

«Это приведет к дефициту товаров в стране (потому что нерентабельные производства будут закрываться) и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами», — говорится в ответе.