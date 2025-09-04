ЦБ объяснил, какие переводы вызывают подозрения у банков

Нельзя совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, самостоятельно возвращать деньги, пришедшие якобы по ошибке, или передавать кому-либо банковскую карту и доступ в онлайн-банк. Об этом сообщает Центробанк, передает РИА Новости.

В случае ошибочного зачисления рекомендуется обратиться в банк и оформить обратный перевод по реквизитам отправителя. Кроме того, ЦБ подчеркнул, что не следует переводить средства незнакомым лицам, в том числе оплачивать покупки по номеру телефона – такие транзакции могут вызвать подозрения у кредитной организации.

При переводах на оплату товаров или услуг, а также при перечислении средств знакомым и родственникам рекомендуется указывать назначение платежа, чтобы операция выглядела прозрачной для банка.

В ЦБ уточнили, что риску блокировки подвергаются пользователи пиратских сайтов, нелегальных казино, анонимных криптообменников и других сервисов теневого бизнеса. Подобные платежи могут не только считаться токсичными, но и втягивать людей в преступные схемы, когда организаторы напрямую соединяют потребителей нелегальных услуг с их поставщиками.

Отдельно регулятор обратил внимание на необходимость своевременно сообщать банку об изменении персональных данных, а также вести дела прозрачно, если операции связаны с предпринимательской деятельностью. В противном случае у кредитной организации могут возникнуть вопросы, особенно при наличии налоговой задолженности.

ЦБ напомнил, что при ограничении доступа к счету или карте банк обязан объяснить, на основании какого федерального закона и какой нормы принято решение, а также указать порядок действий для восстановления обслуживания.

Если блокировка произошла в рамках закона № 115-ФЗ, необходимо уточнить у банка причину и подготовить требуемые документы. В случае отказа пересмотреть решение можно обратиться в Межведомственную комиссию через интернет-приемную.

Если ограничения связаны с законом № 161-ФЗ, это означает, что реквизиты человека попали в базу данных Банка России о случаях и попытках перевода средств без согласия клиента. В такой ситуации решение можно обжаловать либо в любом обслуживающем банке, либо через интернет-приемную ЦБ, выбрав тему «Информационная безопасность».