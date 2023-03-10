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Центробанк: Нефтепереработчики в ПФО подстраиваются под внутренних заказчиков
В начале 2023 года ситуация в нефтепереработке Поволжья «характеризовалась высокой степенью неопределенности в связи с невозможностью экспорта продукции на традиционные рынки сбыта». Об этом сообщается в бюллетене ЦБ «Региональная экономика» со ссылкой на Волго-Вятское ГУ Банка России, в структуру которого попадет и Республика Татарстан.
По данным регулятора, некоторые предприятия макрорегиона, в основном поставлявшие на внешний рынок темные нефтепродукты, испытывали сложности с перенаправлением экспортировавшейся ранее в европейские страны продукции на внутренний рынок из-за ограниченного спроса на данный вид топлива. «Также у предприятий могут возникнуть сложности при перенаправлении экспорта на новые рынки из-за недостаточной пропускной способности восточных и южных транспортно-логистических коридоров», — прогнозируют в ГУ.
На фоне сложной ситуации на внешних рынках предприятия подстраивались под потребности внутренних заказчиков. Так, один из крупных нефтепереработчиков с конца 2022 года ввел в эксплуатацию комплекс по переработке нефтесырья в химические вещества и продукты, «востребованные в условиях активизации импортозамещения».
В химпромышленности, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России, отмечалось оживление спроса, но тоже только «в отдельных сегментах производства, ориентированных на внутренний рынок»: «Компании начинали наращивать выпуск по мере увеличения спроса со стороны заказчиков из автомобилестроения, что в том числе связано с необходимостью импортозамещения». Но один крупный производитель отрасли испытывал временные технологические сложности с поддержанием текущих объемов выпуска, хотя это не повлияло на возможности удовлетворения спроса за счет имеющихся у компании запасов готовой продукции, и не сказалось на планах предприятия по наращиванию выпуска в ближайшие месяцы за счет ввода новых производственных мощностей.
А крупного производителя аммиака и минеральных удобрений объемы выпуска были ниже, чем до февраля 2022 года, что в том числе объяснялось переориентацией экспортных поставок в изменившихся условиях. Но в последние месяцы предприятие продолжало наращивать мощности для транспортировки готовой продукции автомобильным и железнодорожным путем на замену трубопроводному.
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