ЦБ не выступает против совместных программ по ипотеке банков и застройщиков

Центральный банк РФ не выступает против совместных ипотечных программ банков и застройщиков, но борется со схемами, создающими риски для заемщиков. Позицию регулятора обрисовала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, выступая на Международном банковском форуме, передает ТАСС.

«Мы не против совместных программ банков и застройщиков, мы против программ, которые несут риски для заемщиков. Именно на это нацелен недавно принятый стандарт ипотеки, который вступает в силу в начале следующего года», — подчеркнула представитель регулятора.

«В частности, мы не против, когда застройщик субсидирует, мы против тех ситуаций, когда наблюдается завышение цены, когда это происходит путем того, что фактически оплачивает всё покупатель квартиры и теряется прозрачность», — конкретизировала Данилова понимание ситуации Центробанком.