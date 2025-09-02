ЦБ назвал условие для снижения ключевой ставки до 10,5% в 2026 году

Ключевая ставка ЦБ может опуститься до 10,5% в 2026 году, если реализуется дезинфляционный сценарий развития российской экономики. Причем в этом случае уже в 2027-м ключевая ставка ожидается на уровне 7,5-8,5%, говорится в отчете регулятора на тему «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годы».

Однако, согласно прогнозам Центробанка, в 2028 году ключевая ставка сохранится на уровне 7,5-8,5%.

При этом если в России реализуется проинфляционный сценарий, то ключевая ставка составит 14-16% в 2026 году, 10,5-11,5% – в 2027 году, в 2028 году – 8,5-9,5%.

При рисковом сценарии регулятор допускает ключевую ставку на уровне 16-18% в 2026 году.