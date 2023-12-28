ЦБ назвал топ фраз мошенников, после которых можно смело класть трубку

Несмотря на то, что мошенники постоянно меняют тактики обмана, есть фразы, по которым можно легко распознать аферистов. Топ этих «приветствий» опубликовали в телеграм-канале Центробанка РФ.

Первое сообщение: «оформление заявки на кредит». Если вы не оформляли никакой займ, а вам говорят, что «предварительно для вас одобрен кредит», то смело кладите трубку. В ЦБ призывают это делать, чтобы не наговорить лишнего, иначе дело окончится похищением средств.

«Вам звонит сотрудник Центробанка» – это тоже является фразой аферистов. В ЦБ объяснили, что их сотпрудники никогда не звонят и не пишут гражданам, поэтому, если вам поступил звонок с таким обращением, знайте – это мошенники.

Еще одна легенда, которой пользуются злоумышленники, заключается в создании якобы «специального или безопасного счета для сохранности сбережений». Однако регулятор предупреждает граждан: подобных счетов не существует.

Также мошенники любят представляться правоохранителями, начиная разговор с фразы «идут следственные действия, помогите задержать злоумышленника». Правоохранители никогда не проводят процессуальные действия по телефону, поэтому те, кто так представляется могут быть только аферистами, предупредили в Центробанке России.

«Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Комментируя эту фразу, в ЦБ написали, что банки могут приостановить такие операции без участия клиента. Представитель банка, конечно, также может и позвонить, но в отличиии от жулика не будет просить сообщать никакие операции и данные карты.

Фразой «истекает срок действия вашей карты» тоже часто пользуются мошенники. Однако в ЦБ предупреждают, что у сим-карты нет срока действия.

«Продиктуйте код из СМС-сообщения». Если вы услышали подобную просьбу, то заканчивайте разговор – с вами общается мошенник. Дело в том, что код из СМС – это аналог вашей ручной подписи. Его никому и никогда нельзя пересылать и сообщать, предупреждает регулятор.