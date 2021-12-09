ЦБ назвал адресную помощь малоимущим эффективной альтернативой регулированию цен

Прямое регулирование цен на отдельные товары в среднесрочной перспективе может привести к существенным негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики страны в целом.

На связанные с администрированием цен риски обращают внимание авторы аналитической записки «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», подготовленной Департаментом исследований и прогнозирования Банка России. одержание документа отражает личное мнение составителей и может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

Несмотря на относительную эффективность регулирования цен на короткой дистанции, «в средне- и долгосрочной перспективе прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может повлечь <…> существенные негативные последствия», предупреждают аналитики Центробанка.

«Эти последствия проявляются главным образом в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, то есть в торможении роста регулируемых секторов экономики», — подчеркивают специалисты. Вместе с тем усиливаются риски возникновения дефицита и увеличения объемов теневой торговли, растут издержки государства на борьбу с последней.

Соответственно, с социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения представляет собой более предпочтительную и эффективную альтернативу регулированию цен.

«<…> такая форма поддержки вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий. Это имеет важное значение для поддержания устойчивого роста экономики темпами, отвечающими ее потенциалу», — заключают представители ЦБ.