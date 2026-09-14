ЦБ намерен увеличить размер переводов по СБП между юрлицами до 30 млн рублей

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Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП) с нынешних 1 млн рублей до 30 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее Центробанк раскрыл планы повысить максимальный размер переводов по СБП между юрлицами, но без указания конкретной суммы, в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

«Будет проводиться активное продвижение и масштабирование сервисов B2B СБП, а также развитие новых сценариев (B2B Push и B2B-возврат). Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП (текущий – 1 млн рублей)», – сказано в документе.

Кроме того, ЦБ РФ намерен расширять использование СБП для осуществления платежей в бюджет по платежной ссылке на порталах государственных и муниципальных услуг, в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций и в местах обслуживания физических лиц.

Наряду с этим регулятором «запланирована реализация сценария В2G для совершения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями онлайн-платежей в бюджетную систему Российской Федерации».