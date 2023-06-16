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ЦБ надеется свести к минимуму расчеты по Visa и Masterсard в России в течение трех лет
В течение трех ближайших лет расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически прекратятся. Таким мнением на полях ПМЭФ-2023 поделилась первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
Она полагает, что к этому времени международная платежная инфраструктура перейдет на региональные платформы вместо SWIFT.
Помимо этого, Скоробогатова отметила, что Банк России выступает за развитие новых платежных инструментов, которые в перспективе заменят банковские карты. К примеру, сейчас на передний план выходят системы быстрых платежей.
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