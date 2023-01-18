ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

С 18 января Центробанк начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам помимо евро и доллара, сообщила пресс-служба регулятора.

В перечень иностранных валют, официальные курсы которых будут отслеживаться по отношению к рублю, вошли дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.

В какой валюте лучше всего хранить сбережения в 2023 году и стоит ли рассматривать альтернативы доллару читайте в материален «Татар-информа»: Доллар, дирхам и юань: в какой валюте хранить деньги в 2023 году.