ЦБ на полгода продлил запрет на взятие комиссии за снятие валюты со счетов

Центральный банк РФ продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц за снятие иностранной валюты с их вкладов или счетов на полгода — до 9 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На такой же срок продлен «запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», отмечают в ЦБ.

Запрет на взимание комиссии коммерческими банками был первоначально введен Центробанком 11 марта — до 9 сентября текущего года.

Установленное тогда же ограничение на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц было продлено до 9 марта 2023 года ранее, 1 августа.

Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача осуществляется только в этих двух валютах — независимо от валюты вклада или счета.