ЦБ: Мобилизованные получили отсрочку по кредитам уже на 45 млрд рублей

До 31 октября мобилизованные россияне получили отсрочку по кредитам на сумму 45 млрд рублей. Для банков и других финогранизаций эта нагрузка незначительная, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

По его словам, в самом начале банки испытывали проблемы, в основном технические. Несмотря на это, было обработано и одобрено более 100 тыс. заявлений от военных и их семей.

«С 23 ноября заработала система ФНС, где банки смогут оперативно смотреть статус мобилизованного... Нагрузка, если говорить о деньгах в 45 миллиардов рублей, невысокая, банки спокойно справляются, а механизм (кредитных) каникул был хорошо отработан в период ковида», — цитирует его РИА Новости.