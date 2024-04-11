ЦБ: Кредиторы не должны брать с заемщиков плату за изменение условий договоров

Центробанк РФ назвал неприемлемыми практику ряда кредиторов, когда они изменяют условия договоров за дополнительную плату. В адрес этих организаций направлены соответствующие рекомендации, отмечает регулятор в опубликованном сообщении.

Ранее «центральный кредитор» выявил, что ряд банков предлагают своим клиентам изменить условия договора кредита или займа за плату. Таким образом они якобы улучшают условия кредитования, тем самым привлекая больше граждан к подписанию кредитного договора. По мнению ЦБ, подобные меры являются неприемлемыми и рискуют ввести человека в заблуждение. То есть, заемщику трудно понять и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов, пояснили в сообщении.

В качестве примера Центробанк привел следующее: допустим, потенциальному заемщику предлагают за дополнительную плату получить кредит или заем по сниженной ставке. По факту, это означает уплатить проценты авансом. Другая платная опция дает человеку возможность уменьшить размер или выбрать другую дату внесения периодического платежа на случай, если у заемщика вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения. Однако, если этого не случится, то гражданин зря потратит деньги на ненужную ему услугу, подчеркивает регулятор.

За дополнительную сумму банки предлагают и уменьшить 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита, однако если гражданин по итогу не будет рассчитываться с кредитором досрочно, то тоже зря потратит свои деньги, указали в Центробанке.

Ряд кредиторов даже продают и такие «опции», как реструктуризация долга, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга и даже отказ от взыскания задолженности, если она возникнет, выяснил Банк России. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена, пояснил регулятор.

Банк России советует воздержаться от применения таких «платных услуг». Они нарушают права заемщика, объяснили в ЦБ.