ЦБ: Иностранцы заинтересованы в обмене замороженными активами

Центробанк РФ заявил, что иностранцы заинтересованы в обмене замороженными активами с инвесторами из России. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова, пишет «ПРАЙМ».

Спикер уточнила, что выкупать эти активы планируют на средства, которые лежат у иностранных инвесторов на счетах типа «С». Однако многое здесь будет зависеть от того, «придут ли иностранные инвесторы и насколько активно они будут участвовать».

Шишлянникова добавила, что Россия ожидает положительного исхода по этому вопросу. По ее словам, довольно большая сумма мелких инвестиций высвободится из-под блокировки и вернется на финансовый рынок.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» для обмена замороженных активов россиян. По данным указа, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных акций, которые принадлежат одному резиденту, не может быть больше 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.