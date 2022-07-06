По требованию ЦБ в России заблокировали более 190 тыс. номеров телефонных мошенников

Центральный банк России в этом году запустил процесс блокировки свыше 190 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники, и 3,4 тыс. мошеннических интернет-ресурсов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Цифры за первое полугодие 2022 года уже превышают итоговые показатели 2021 года», добавил Уваров. По его словам, в прошлом году ЦБ направил на блокировку информацию по 179 тыс. телефонных номеров злоумышленников.