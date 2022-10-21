ЦБ: Спрос на отечественные товары повлиял на рост производства в Приволжье

Подъем экономической активности в сентябре в регионах в сфере ведения Волго-Вятского ГУ Банка России (сюда входит и Республика Татарстан) поддержало увеличение выпуска в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве. А увеличение спроса на отечественные товары в рамках импортозамещения в августе-сентябре «оказывало значимую поддержку» росту производства в обрабатывающей промышленности. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене ЦБ России о региональной экономике.

«Отвечая на текущие потребности рынка, предприятия смогли не только расширить выпуск имеющихся видов продукции, но и освоить новые виды деятельности», сказано в бюллетене. В качестве примера назван «один из крупных машиностроительных концернов Волго-Вятки», который начал предоставлять услуги по ремонту оборудования для предприятий ТЭК, хотя ранее подобные услуги оказывали иностранные компании.

Реализация инвестиционных проектов способствовала развитию инфраструктуры и наращиванию предложения в растениеводстве и животноводстве. Так, в августе-сентябре объемы производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности устойчиво превышали показатели прошлого года. Было запущено и несколько новых производств. Одно из предприятий инвестировало в развитие инфраструктуры для транспортировки и хранения зерна, другое запустило новую животноводческую ферму.

Однако в ряде случаев инвестактивность сдерживали внешнеторговые ограничения. Например, одна из птицефабрик из-за сохраняющейся неопределенности в поставках и стоимости зарубежного оборудования временно приостановила реализацию ранее запущенного инвестпроекта.

Дальнейший рост выпуска в обработке может сдерживать также использование аналогов недоступных импортных материалов и оборудования (это негативно сказывается не только на качестве выпускаемой продукции, но и на производительности фирм), рост сроков поставок сырья (в связи с переориентацией сталелитейных производств на госзаказы, которые выполняются в первую очередь) и недостаток кадров.

К тому же, в сентябрьском опросе предприятия региона отметили, что «улучшение условий банковского кредитования для бизнеса прекратилось». К началу октября, по оперативным оценкам компаний, наблюдалось небольшое снижение доступности кредитования. Некоторые банки пересмотрели параметры кредитования инвестиционных проектов, в частности, стали проводить дополнительное стресс-тестирование.

Волго-Вятское главное управление Банка России (ВВГУ) расположено в Нижнем Новгороде. Его отделения работают в Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.