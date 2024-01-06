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ЦБ и МВД РФ разработали критерии выявления незаконной банковской деятельности
МВД РФ и Центробанк России разработали критерии, по которым будут определять незаконную банковскую деятельность. При этом разработанная система не потребует привлечения специалистов ЦБ. Систему разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам, пишет ТАСС.
В МВД добавили, что ЦБ РФ хорошо оценил результаты проведенной научно-исследовательской работы и подготовленные методические рекомендации. Сейчас унифицированная методика выявления разрабатывается. Также в министерстве уточнили, что под проверку попадет широкий круг экономических субъектов, в том числе, «интернет-проекты» с использованием криптовалюты.
Еще в МВД отметили, что методику расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовили.
Напомним, что за 9 месяцев 2023 года ЦБ выявил 2,1 тыс. финансовых пирамид. Для сравнения: за аналогичный период 2022-го было выявлено 1.4 тыс. пирамид.
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