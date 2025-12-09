news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 9 декабря 2025 19:44

ЦБ: годовая инфляция в России постепенно замедляется

Читайте нас в
Телеграм

Годовая инфляция в России демонстрирует тенденцию к замедлению. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

По оценке аналитиков регулятора, замедление сохраняется даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом устойчивые компоненты роста цен остаются высокими и пока не показывают явного снижения.

«Замедление годовой инфляции до 4% требует сохранения жесткости ДКП в течение времени, необходимого для полноценного замедления устойчивых компонент роста цен и снижения инфляционных ожиданий», – говорится в сообщении.

#инфляция #ЦБ РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025