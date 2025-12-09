ЦБ: годовая инфляция в России постепенно замедляется

Годовая инфляция в России демонстрирует тенденцию к замедлению. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

По оценке аналитиков регулятора, замедление сохраняется даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом устойчивые компоненты роста цен остаются высокими и пока не показывают явного снижения.

«Замедление годовой инфляции до 4% требует сохранения жесткости ДКП в течение времени, необходимого для полноценного замедления устойчивых компонент роста цен и снижения инфляционных ожиданий», – говорится в сообщении.