ЦБ фиксирует замедление роста спроса и инфляции в РФ

В экономике России наблюдаются умеренные темпы роста спроса и постепенное замедление роста цен, что позволяет Центробанку продолжать снижать ключевую ставку плавными шагами. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Если говорить о том, на чём основывалось последнее решение по ставке, то мы видим более умеренные темпы роста спроса, причём, наверное, в первом квартале этого года они ещё более умеренные, чем были в четвёртом квартале, но это по-прежнему положительная динамика по большинству показателей», — ответил он на вопрос журналистов.

По его словам, ключевым фактором является уверенное замедление темпов роста цен, включая устойчивую инфляцию. Это позволяет регулятору снижать ставку выверенными шагами.

«Инфляционные опасения населения не возросли, а ожидания бизнеса, которые подросли в январе, вернулись к средним значениям за 2025 год, что неплохо», — сообщил Заботин. Однако он подчеркнул, что для перехода к нейтральной денежно-кредитной политике необходимы ещё более низкие инфляционные ожидания. Пока они остаются повышенными, пространство для снижения ключевой ставки ограничено.