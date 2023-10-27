ЦБ допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

Понижение ключевой ставки в России возможно после устойчивого снижения инфляции. Ожидается, что это может произойти в 2024 году. Такими расчетами на пресс-конференции после заседания совета директоров Банк России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — цитирует ее ТАСС.

В то же время Набиуллина допустила дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики в случае отклонений от базового сценария.

Напомним, что сегодня Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — до 15%.