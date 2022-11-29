ЦБ допустил либерализацию валютного контроля в случае смягчения санкций

Валютные запреты и ограничения могут быть ослаблены в ответ на смягчение ограничительных мер, введенных другими государствами. Об этом сказано в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», подготовленном Банком России.

«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры», — подчеркивается в документе.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — считают в ЦБ.

Кроме того, в Центробанке убеждены, что валютное регулирование должно способствовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах дружественных государств.

Помимо этого, регулятор выступает за снижение «избыточной валютизации активов и пассивов» российских нефинансовых организаций, в первую очередь — связанных «с недружественными странами и их валютами».

ЦБ также предлагает наделить самого себя полномочиями по определению перечня видов валют, которые могут быть использованы для оплаты акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

В ответ на ужесточение санкций после начала специальной военной операции на Украине Президент РФ Владимир Путин наделил Центробанк полномочиями в сфере валютного регулирования. Среди введенных мер — ограничение суммы переводов валюты за границу (изначально лимит равнялся 5 тыс. долларов в месяц, но в июле был увеличен до 1 млн) и запрет на вывоз юридическими и физическими лицами наличной валюты из России на сумму свыше 10 тыс. долларов.