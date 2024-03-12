ЦБ допускает рост годовой инфляции в России до середины 2024 года

Годовая инфляция в России может продолжить рост до середины года в случае сохранения повышенных темпов роста цен, заметили в Центробанке. Информация приведена в бюллетене департамента исследований и прогнозирования.

Специалисты напомнили, что в январе показатель повысился с 7,42% до 7,44%. Уже к концу февраля инфляция выросла до 7,6% — причиной послужил выход из расчета низких темпов изменения цен в аналогичном месяце 2023 года.

«В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года из-за эффекта базы», — говорится в документе.

Аналитики отмечают, что сейчас инфляционное давление по-прежнему остается повышенным. Для его снижения и достижения цели в 4-4,5% в этом году потребуется сохранить жесткие денежно-кредитные условия на продолжительный период времени.

В то же время в документе указано, что из-за нехватки кадров в стране отмечается реальный рост зарплат. В результате в первые два месяца 2024 года траты россиян опережали темпы роста сбережений. «Это означает, что повышенный инфляционный фон может сохраняться какое-то время, а процесс дезинфляции может оказаться более растянут во времени при прочих равных условиях», — уверены специалисты ЦБ.

Отмечается, что данные бюллетеня могут отличаться от официальной позиции Банка России.