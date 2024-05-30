ЦБ: Дмитрий Дубынин назначен главой НСПК - оператора платежной системы «Мир»

Национальный финансовый совет (НФС) решил назначить Дмитрия Дубынина главой оператора национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ. Напомним, НСПК – оператор платежной системы «Мир», создана летом 2014-го, 100% акций компании принадлежит ЦБ России.

Как сказано в сообщении, решение приняли на заседании 29 мая 2024 года. Уточняется, что Дубынин назначается на должность «единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платежных карт».

До нового назначения Дубынин занимал должность директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.

Будущий руководитель родился в 1984 году. В 2007-м он закончил Омский гостехнический университет (специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»).

Свою трудовую деятельность он начал в 2004 году с должности инженера по оборудованию в компании «СибСвязьСервис». Также мужчина работал специалистом 1-й категории в Управлении делами правительства Омской области. В 2008 году трудился в Главном управлении информационных технологий и телекоммуникаций Омской области главным специалистом. С 2009-го по 2013 годы Дубынин проделал путь от советника до замруководителя департамента Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области. Потом до 2018-го работал в Минкомсвязи России на разных должностях — от заместителя начальника отдела до заместителя директора Департамента координации информатизации Минкомсвязи России.

В ЦБ он пришел в 2018 году. Тогда его назначили начальником управления анализа и развития финансовых технологий в Департаменте финансовых технологий. В 2020-м Дубынин стал замдиректора Департамента финансовых технологий Банка России. С 2021 года — директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.

Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании.