ЦБ призвал разрешить жертвам мошенничества обращаться в полицию через «Госуслуги»

Центробанк предлагает разрешить жертвам мошенников подавать в полицию заявление через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков. Это позволит оперативно сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах», — подчеркивается в заявлении ЦБ.

«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении», – говорится в сообщении.

Также ЦБ намерен ввести самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и ужесточить требования к проверке заемщиков до одобрения кредитной заявки. Кроме того, регулятор заявил, что продолжит борьбу с телефонными мошенничествами с привлечением операторов связи и наладит между ними и банками обмен информацией об абонентах.