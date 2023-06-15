news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 15 июня 2023 11:31

ЦБ призвал разрешить жертвам мошенничества обращаться в полицию через «Госуслуги»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Центробанк предлагает разрешить жертвам мошенников подавать в полицию заявление через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков. Это позволит оперативно сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах», — подчеркивается в заявлении ЦБ.

«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении», – говорится в сообщении.

Также ЦБ намерен ввести самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и ужесточить требования к проверке заемщиков до одобрения кредитной заявки. Кроме того, регулятор заявил, что продолжит борьбу с телефонными мошенничествами с привлечением операторов связи и наладит между ними и банками обмен информацией об абонентах.

#Мошенничество #банк россии #экономика #хищение денег
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное