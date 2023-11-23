ЦБ: Чистая прибыль банков РФ снизилась на 13% из-за укрепления рубля

Чистая прибыль банковского сектора в России по итогам октября составила 256 млрд рублей. Данная сумма на 13% меньше дохода за сентябрь (296 млрд рублей).

Как сообщили в отчете Центробанка, прибыль «упала» по причине отрицательной переоценки валют и укрепления рубля на 4,5%. Так, если в сентябре была положительная переоценка – 18 млрд рублей, то по итогам октября – уже отрицательная или минус 66 млрд рублей. Также из-за роста рыночных ставок сказалась на доходах и отрицательная переоценка ценных бумаг (~8 млрд рублей).

По итогам января-октября 2023-го весь банковский сектор РФ заработал 2,9 трлн рублей, однако не весь объем прибыли учтут в регулятивном капитале.

«Без учета выплаты дивидендов в капитал будет включено ~2,1 трлн рублей за счет того, что прибыль завышена на корректировки МСФО по роспуску резервов (0,4 трлн рублей) и отрицательную переоценку ОФЗ (~0,4 трлн рублей), проходящую через капитал (минуя прибыль)», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что число прибыльных банков увеличилось на 11 или до 259, что составляет 80% от их общего числа (в сентябре – 248, или 77%). А всего по итогам десяти месяцев 2023 года количество прибыльных банков составило 284 (88%).