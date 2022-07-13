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Ру Тат
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Экономика
13 июля 2022  13:43

ЦБ: Число финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в России выросло втрое

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За полгода Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и форекс-дилеров. Это в три раза больше, чем в прошлом году, сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Во втором квартале этого года количество нелегальных кредиторов увеличилось почти в три раза, после чего «посыпались» предложения компаний, обещающих якобы удалить данные из баз должников банков, рассказал Лях.

«Не попадайтесь на заманчивые, но абсолютно нереальные предложения списать ваш долг за 30% его стоимости или почистить вашу кредитную историю в банке», – подчеркнул он.

Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн, говорится в сообщении ЦБ. Выявлять подобные схемы помогают специальные системы мониторинга и вступивший в конце прошлого года закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид.

#центробанк РФ #мошенники #Финансовые пирамиды
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