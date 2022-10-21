ЦБ: Частичная мобилизация пока не повлияла на рынок труда регионов Приволжья

Хотя объявление частичной мобилизации стало для бизнеса в регионах Волго-Вятского региона фактором роста неопределенности относительно будущей конъюнктуры, пока это не оказало значительного влияния на рынок труда макрорегиона. Об этом сказано в ежемесячном бюллетене ЦБ России о региональной экономике, со ссылкой на Волго-Вятское ГУ Банка России, куда входит и Республика Татарстан.

В то же время в некоторых отраслях эффекты проявились более заметно: например, в транспортных и сельскохозяйственных организациях снизилось число водителей и механизаторов. Но на крупных предприятиях сокращение числа работников оценивалось как незначительное. И лишь отдельные компании сообщали о невозможности оперативно заменить выбывших с производства высококвалифицированных сотрудников. Отмечается и недостаток трудовых ресурсов рабочих и инженерных специальностей, в связи с чем «региональные предприятия авиапромышленного комплекса развивали кооперацию с учебными заведениями для ускорения подготовки кадров, необходимых для производства».

В целом ситуация на рынке труда регионов Волго-Вятки к началу октября существенно не изменилась. Продолжилось и снижение числа работников, находящихся в режиме неполной занятости.

Что касается общероссийской ситуации, то в ЦБ России констатировали: в сентябре и начале октября на рынке труда в стране нарастали дисбалансы. С одной стороны, активно нанимали рабочих предприятия, спрос на продукцию которых в этом году возрос. С другой, проведение частичной мобилизации усилило нехватку квалифицированных кадров в отдельных отраслях.

Волго-Вятское главное управление Банка России (ВВГУ) расположено в Нижнем Новгороде. Его отделения работают в Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.